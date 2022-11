Nuovo appuntamento di RigeneraLugo, questa volta dedicato a un tema particolarmente sentito dalla cittadinanza, quello della sanità.

Venerdì 2 dicembre, alle 20.30 nella sala Estense della Rocca, si parlerà di “Sanità e rigenerazione urbana. La Casa della Comunità di Lugo e il futuro della sanità a livello locale”. L’appuntamento, aperto a tutti, vede la partecipazione di ospiti qualificati: con il sindaco Davide Ranalli ci sarà il direttore generale Ausl della Romagna Tiziano Carradori, la direttrice del distretto di Lugo Federica Boschi, il presidente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della Romgna Michele De Pascale e il sindaco referente per le politiche socio sanitarie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Luca Piovaccari. Un incontro importante, quindi, per affrontare i temi della sanità nella duplice direzione, ospedaliera e territoriale, e per mettere a valore gli sforzi che le istituzioni hanno compiuto in anni inediti nei quali ha pesato la pandemia del coronavirus e ora la crisi energetica e delle materie prime. La serata sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune di Lugo dove il video rimarrà a disposizione.