Connessioni associazione culturale con la compartecipazione dell’Assessorato al Decentramento e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna ha organizzato per il 4 ottobre una serata-incontro a ingresso libero sul tema della Salute dal titolo “Emozioni e Salute in Psicosomatica”.

L’incontro che si terrà dalle 20:30 alle 22:30 presso la Sala auditorium “Buzzi” in V.le Berlinguer 11 a Ravenna vedrà come protagonisti quattro professionisti afferenti a discipline diverse (psicologia, sociologia, epigenetica, nutrizione, posturologia e fisioterapia) che si confronteranno sui meccanismi alla base delle espressioni psicosomatiche delle emozioni con la libera partecipazione del pubblico in sala.

La psicosomatica come prospettiva scientifica moderna – spiega il coordinatore dott. Francesco Michele Paolucci – si propone di studiare e aiutare l’essere umano orientandosi sulla dimensione della salute piuttosto che della malattia.

Inoltre, tenendo conto della complessità dei fenomeni umani, la scienza psicosomatica considera lo stato di salute il risultato dell’interazione tra una molteplicità di fattori (biologici, psicologici e sociali) e sostiene l’integrazione delle discipline.

Se si considera dunque il concetto di Salute in un’ottica che prenda in esame la complessità e la molteplicità dei fattori che possono concorrere al suo mantenimento, si comprende certamente la necessità di includere le emozioni che per la loro stessa natura rappresentano l’indissolubile connessione tra mente e corpo, un’unità immersa nell’intricato mondo sociale.

L’associazione CONNESSIONI ha attivato da 3 anni numerosi progetti (serate-incontro, conferenze pubbliche, workshop esperienziali) per valorizzare, realizzare e organizzare attività finalizzate alla promozione della Salute, diffondendo conoscenze scientifiche e favorendo la cultura dell’interdisciplinarità tra Arte, Creatività e Scienza.

Relatori:

dott.ssa Maria Chiara Giordani: sociologa, attrice e acting coach

dott. Francesco Michele Paolucci: compositore/autore, laureato in psicologia, studioso di psicosomatica e autore di numerose pubblicazioni sulla regolazione delle emozioni

dott.ssa Eleonora Danesin: fisioterapista, posturologa, RPGista, operatrice shiatsu APOS

dott.ssa Michela Migliorelli: farmacista specializzata in nutrizione