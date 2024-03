Lo spot, realizzato dagli studenti dell’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna, sarà proiettato sugli schermi del CinemaCity fino al 17 aprile Secondamano® è uno dei pochissimi marchi al mondo con la mela morsicata, il brand è nato a Milano alla fine degli anni ’70 come “giornale di altro consumo”. In questa ottica ha fatto la storia delle testate di annunci economici in Italia e in Europa.

Dopo varie vicende, oggi il marchio è di proprietà dell’editore ravennate Edit Italia, già titolare de LAPulce, de il Fè e di altre decine di testate del settore. Insieme alla concessionaria del gruppo, Publimedia Italia, il sito ufficiale secondamanoitalia.it è stato ricostruito come “il portale del consumo consapevole, riuso e risparmio”, proponendo contenuti informativi e anche un’attenta sezione di annunci sul modello di altri noti marchi come Subito, Idealista, Wallapop e Vinted.

Alla luce di una circular economy ormai in costante espansione, forte anche dell’impegno ecologico di molti giovani, sostenitori del pensiero di Papa Francesco, secondamanoitalia.it si propone alle nuove generazioni abbracciando quest’ottica di cambiamento.

Da qui è nato il video contest “Secondamano® – Gen Z” grazie ad un’importante collaborazione con l’Istituto Tecnico Statale “Camillo Morigia – Luigi Perdisa” di Ravenna, che di recente propone come offerta didattica anche un indirizzo di grafica e comunicazione.

“Grazie all’impegno dei docenti – spiegano da Publimedia Italia – abbiamo lavorato a questo nuovo contest, che ha portato alla creazione di uno spot pubblicitario che comunicasse la mission della nostra testata alle nuove generazioni. Un ringraziamento particolare va al dirigente scolastico Gennaro Zinno il cui voto è stato decisivo”.

Sono stati coinvolti 35 studenti delle classi 5^C e 5^G, guidati dai professori Michele Centonza, Antonio Cropanese e Pierfrancesco Trombettiere. I ragazzi hanno realizzato 4 soggetti molto diversi fra di loro: quello più divertente, quello più ambientalista, quello più edificante e quello più cinefilo ispirato a pellicole horror del passato come The Ring e Poltergeist – Demoniache presenze. Lo spot vincitore sarà proiettato sugli schermi del CinemaCity Ravenna fino al 17 aprile.