La primavera torna a Brisighella con i prodotti tipici e dell’artigianato delle colline romagnole. Da lunedì 1° aprile il Borgo si animerà con le tradizionali “Sagre di primavera”.

Il giorno di Pasquetta, lunedì 1° aprile, appuntamento con la “Sagra dei Salumi Stagionati e del Tartufo Marzolino”.

In programma il 7 aprile “Viva la Primavera!”: stand gastronomico e mercato di prodotti tipici al Parco Ugonia.

Il 14 e il 21 aprile torna la tradizionale Festa della Spoja Lorda.

Grande chiusura delle sagre primaverili con uno dei prodotti più tipici del territorio brisighellese: il carciofo moretto. Appuntamento il 28 aprile e il 5 maggio con l’ormai classica “Sagra del Carciofo Moretto”.

Nella giornata di mercoledì 25 aprile si svolgerà per le vie del centro storico il mercatino svuota cantine “Car Boot”, dove sarà possibile acquistare oggetti di riuso messi in vendita da privati.

Dalle ore 9.00 nei pressi del Parco Ugonia e nel centro storico saranno presenti le tradizionali bancarelle di prodotti tipici e dell’artigianato. Dalle 11.00 stand gastronomico con menù a tema. Durante tutta la giornata intrattenimenti musicali e animazioni accoglieranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze gastronomiche tipiche di Brisighella, dove ogni stagione è caratterizzata da prodotti, sapori, profumi che diventano protagonisti di sagre e di pietanze prelibate nei ristoranti del territorio. I commercianti e le botteghe artigiane del centro storico rimarranno aperti durante le manifestazioni, mentre i ristoranti e i locali presenteranno menù speciali con sapori caratteristici del territorio. Per tutte le giornate sarà in funzione anche il trenino panoramico per visitare il borgo e i colli di Brisighella.

Le Sagre si svolgeranno dalle ore 9 alle 19. Per informazioni: Pro Loco Brisighella tel. 0546 81166 iat.brisighella@racine.ra.it www.brisighella.org

Aperture straordinarie della Rocca di Brisighella e del Museo Ugonia.

Nei finesettimana di aprile e maggio i Musei Brisighellesi osserveranno i seguenti orari di apertura:

Rocca Manfrediana

Festivi e prefestivi (compresi mercoledì 24, venerdì 26 e martedì 30 aprile): 10:00 -12:30, 14:30 -18:00

Sagre di primavera (1 – 7 – 14 – 21 – 28 aprile, 5 maggio): orario continuato 10:00 -18:00

Aperture straordinarie: venerdì 29 marzo e martedì 2 aprile 14:30 -18:00

Torre dell’Orologio

Festivi e prefestivi (compresi mercoledì 24, venerdì 26 e martedì 30 aprile): 14:30 -18:00

Sagre di primavera (1 – 7 – 14 – 21 – 28 aprile, 5 maggio): orario continuato 10:00 -18:00

Aperture straordinarie: venerdì 29 marzo e martedì 2 aprile 14:30 -18:00

Museo Civico G. Ugonia

Festivi e prefestivi (compresi mercoledì 24, venerdì 26 e martedì 30 aprile): 10:00 -12:30, 15:00 -18:00

Aperture straordinarie: venerdì 29 marzo e martedì 2 aprile 14:30 -18:00

Al Museo Ugonia è prorogata fino a domenica 14 aprile la mostra “Omaggio al Guercino” di Pietro Lenzini.

Biglietto unico Rocca e Museo Ugonia: intero € 5,00 – ridotto € 4,00 per gli studenti da 7 a 25 anni di età (previa esposizione di un documento o tessera universitaria) – gratuito per i bambini fino ai 6 anni, persone con disabilità e accompagnatori. Torre dell’Orologio: Ingresso gratuito.