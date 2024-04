Scontro furgone-bici in Piazza Bologna: ragazzo trasportato al Bufalini

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì in piazza Bologna, intorno alle 17.30. Un ragazzo in bicicletta è stato travolto da un furgone all’intersezione fra piazza Bologna, via Cervia e via Rimini. Le dinamiche dello scontro sono al vaglio della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. L’impatto e la caduta sull’asfalto sono state molto violente per il ragazzo. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Il ferito ha ricevuto le prime cure sul posto. Nel frattempo, da Ravenna, è arrivata anche l’elimedica, atterrata nell’adiacente area sportiva. Il giovane è quindi stato trasportato all’elicottero. Appena è stato possibile, il mezzo è decollato in direzione dell’ospedale Bufalini di Cesena dove è arrivato con un codice di massima gravità.