L’87° Giro della Romagna PRO è ai nastri di partenza e aumenta l’attesa in un territorio che da tredici anni aspetta il ritorno di una delle più antiche e prestigiose classiche del ciclismo italiano e internazionale. Al via quindi domenica 21 aprile verso le 10.50 da piazza Baracca a Lugo per dirigersi lungo un percorso di 196 km, in larga parte pianeggiante e che cambia profilo altimetrico negli ultimi 67 km di corsa.

La startlist definitiva verrà annunciata sabato 20 aprile al termine delle operazioni preliminari, in un pomeriggio che prevede al Palalumagni di Lugo la team presentation alle ore 17 nell’ambito della Giornata dello Sport.

Il rilancio del Giro della Romagna vede la regia di ExtraGiro, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e con la collaborazione di SC Francesco Baracca di Lugo e di Oliviero Gallegati. Sono numerosi anche gli sponsor e i partner che credono in questo progetto, tra cui La BCC Ravennate Forlivese e Imolese | Gruppo BCC Iccrea, Eurovo Pro Up, Gruppo Hera, Icel, Mazzari, Technipes, Margarita, Unitec, Suzuki, Festina, Personalizzandia, Somec Biciclette, Agrintesa, Diemme Filtration, GVM Assistance, Terre Cevico, Diemme Enologia, Frullà, Venieri e le Associazioni di categoria Ascom Lugo, CNA Area Bassa Romagna, Confartigianato di Ravenna e Confesercenti Ravenna-Cesena.

A oggi, tra gli atleti iscritti, le Nazioni rappresentate sono ben 23, con la partecipazione attesa di 140 atleti e 20 team.

Una delle principali notizie è il rientro alle corse di Filippo Baroncini, il giovane ciclista di Massa Lombarda, in maglia UAE Team Emirates.

Molto amato dai conterranei, Baroncini era stato costretto allo stop per infortunio poco più di un mese fa al Gp Denain ma ora torna e lo fa sulle strade di casa.

La formazione emiratina vede tra i possibili partenti anche i talenti Antonio Morgado e Isaac Del Toro Romero. In lista anche Kristian Sbaragli (Corratec Vini Fantini), Filippo Fiorelli e Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizané), Davide De Cassan, Mattia Bais (Team Polti Kometa), Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Walter Calzoni (Q36.5 Cycling Team), Thomas Pesenti e Matteo Malucelli (JCL Team Ukyo), oltre a una combattiva rappresentanza degli altri team Continental.

Da segnalare anche l’iniziativa che vedrà protagonista uno degli sponsor del Giro: GVM Assistance, società di GVM Care & Research che progetta ed eroga soluzioni innovative di sanità digitale.

Il team di GVM Assistance, che ha monitorato l’astronauta Walter Villadei prima e dopo la missione Ax-3 sulla Stazione Spaziale Internazionale, avvierà in occasione del Giro della Romagna PRO una sperimentazione di telemonitoraggio cardiaco con alcuni atleti del Team Techinipes #inEmilia-Romagna capitanata da Davide Cassani.

L’87° Giro della Romagna è anche una luce che resta accesa su territori colpiti dall’alluvione del 2023, oltre che una tappa di avvicinamento al Grand Départ del Tour de France dall’Italia, nello stesso mese in cui è prevista anche L’Etape Parma by Tour de France, in programma sabato 27 e domenica 28 aprile.