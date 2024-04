Anziano investito in via Ravegnana: è in gravissime condizioni

Un anziano di 82 anni è stato investito in via Ravegnana da un’auto. L’incidente è avvenuto all’altezza con via Borgo San Rocco. L’uomo, in bicicletta, si stava dirigendo verso il cavalcaferrovia, quando è stato investito da una Fiat Punto, guidata da una ragazza, che provedeva nella stessa direzione. Il ciclista è stato sbalzato di sella, ha sfondato il parabrezza dell’auto ed è poi atterrato pesantemente sull’asfalto. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente, con ambulanza e automedica, le condizioni dell’82enne erano disperate. A lungo il personale sanitario ha operato attorno al ferito. Nel frattempo è atterrata nel campo sportivo di San Rocco l’elimedica proveniente da Bologna. L’elicottero di RomagnaSoccorso, infatti, era impossibilitato ad intervenire, dopo aver trasportato al Bufalini di Cesena il bambino di 10 anni investito in piazza Bologna.

Viste però le condizioni disperate dell’anziano, i medici hanno optato per trasportare il ferito all’ospedale più vicino e l’ambulanza è quindi partita in direzione del nosocomio faentino.

La dinamica dell’incidente dovrà essere ora ricostruita dagli agenti della Polizia di Stato, in base anche alle testimonianze delle persone presenti. Il tratto di via Ravegnana dove è avvenuto l’incidente è stato quindi chiuso al traffico, grazie alla collaborazione di alcuni cittadini e dei Carabinieri.