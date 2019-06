Per tutta la giornata di oggi, mercoledì 19 giugno, è stato indetto uno sciopero dei lavoratori di Idea Services, appalto delle attività logistiche di XPO stabilimenti di Faenza di Via San Silvestro e Via Corgin, che devono subire l’ennesimo cambio di appalto, e se vorranno essere riassunti dal 01/07/2019 dalla Cooperativa EasyCoop , dovranno sottostare all’accordo sottoscritto da due organizzazioni sindacali, che hanno firmato senza consultare i lavoratori. Tale accordo prevede la perdita di importanti diritti, quale la non corresponsione della indennità di malattia per i primi tre giorni, l’integrazione della malattia dopo i 17 giorni, la non maturazione completa dei ratei di 13^ , 14^ mensilità, delle ferie, dei permessi , del TFR, ed in particolare la non certezza di poter completare l’orario di lavoro settimanle previsto dal CCNL e non garanzie sulla retribuzione mensile.

I lavoratori stanno effettuando un presidio davanti ai due stabilimenti dalle ore 7 di questa mattina e proseguiranno fino alle ore 16.