L’appuntamento è per sabato 3 dicembre al Darsenale, a partire dalle ore 10:15 con interazioni, storie, racconti, progettualità presenti e future, connessioni ma anche attività all’aperto tra l’esplorazione in bicicletta della Darsena verde e momenti dedicati agli studenti della Scuola Secondaria “M. Montanari”, che vestiranno i panni dei volontari della Protezione Civile.

“Il progetto DARE – spiega l’Assessora Federica Del Conte – si avvia alle sue fasi conclusive e propone alla cittadinanza un incontro all’insegna della scoperta, per conoscere e riconoscere insieme l’Approccio DARE, ripercorrendo le tappe del percorso di rigenerazione e volgendo lo sguardo ai prossimi passi, verso una Darsena Verde a basso impatto ambientale e da vivere insieme all’aria aperta”.

Il programma della giornata “SALPA LA DARSENA” al “Darsenale” inizia, alle ore 10, con un incontro all’insegna della scoperta, per conoscere l’approccio DARE, il percorso di rigenerazione e i racconti dei protagonisti e delle protagoniste ripercorrendo le tappe verso la “Tattica Darsena 2022-23” dal percorso di collaborazione e di partecipazione attiva dei cittadini fino a quella vincente: la “Darsena Verde”, la “tattica” a basso impatto ambientale e di vita all’aria aperta “salpando” alla scoperta dei progetti pubblici, privati, dei materiali e di innovazione ambientale, sociale e digitale che le danno corpo e che caratterizzeranno la Darsena nel futuro prossimo.

La giornata prosegue con un momento di discussione su il “Crowdfunding collaborativo” una piattaforma di finanziamento per sostenere (non solo) la rigenerazione della Darsena.

Intanto, alle 10e30, in via Antico Squero, angolo via D’Alaggio, protagonisti saranno ragazze e ragazzi della scuola secondaria “Montanari” che nell’evento “Darsena Verde e Sicura” evidenzieranno gli impatti del cambiamento climatico e i comportamenti da mettere in atto in situazioni di emergenza

Alle 13, al Darsenale, “Mangiamo qualcosa insieme?” sarà l’occasione per continuare a confrontarsi, conversare e creare connessioni fino alle 14quando con l’evento: “Darsena Verde in bicicletta”, partendo dal “Darsenale”, esploreremo il quartiere soffermandoci sui luoghi, progetti e persone che costruiscono il futuro prossimo della Darsena, mentre nell’evento “Darsena Verde e a basso impatto” le cittadine e i cittadini impareranno come essere sempre più attenti al risparmio energetico e a tenere sotto controllo i consumi e le bollette con un esercizio sulla “firma energetica”.

I cittadini, inoltre, potranno interagire sia con il “Reading poetico” in cui i partecipanti potranno leggere una propria poesia o versi di un autore amato (iscrizioni su https://forms.gle/ef5dUeK5A9s6C4on6) sia partecipando al Contest “#DARSENAVERDE” dove, durante tutta la giornata del 3 dicembre, i partecipanti dovranno pubblicare sul proprio profilo Instagram una foto, utilizzando l’hashtag #DarsenaVerde, che dovrà avere come tema la Darsena di Ravenna nelle sue molteplici sfaccettature, sia utilizzandola come soggetto principale che come sfondo o ispirazione.

Al contest saranno accettati elaborati nuovi o già presenti nella galleria del proprio account pubblico (se privato non sarà possibile individuare i contributi) ai quali in tal caso sarà sufficiente aggiungere un commento con l’hashtag #DarsenaVerde e taggare l’account Instagram @Dare_Ravenna.