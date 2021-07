Nella notte tra sabato e domenica, come riportato da “Il Resto del Carlino”, alcuni ragazzi tra i 15 e i 20 anni sono stati coinvolti in una serie di violente risse verificatesi nelle zone limitrofe ai locali del centro di Milano Marittima. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi, provenienti da varie parti d’Italia, si sarebbero presi a calci, pugni e schiaffi per futili motivi, come il rifiuto di offrire una sigaretta. I testimoni presenti sul posto raccontano che durante la serata sono state almeno cinque le risse scoppiate nei pressi di uno dei locali di Milano Marittima, dove a quanto pare era presente anche un ragazzo armato di coltellino svizzero che ha puntato l’arma contro un coetaneo, prima dell’arrivo dei Carabinieri. Continuano quindi gli episodi di violenza a Milano Marittima, nonostante la presenza di numerosi agenti per le strade del centro durante i weekend. Dopo le risse verificatesi a giugno infatti, le cui immagini erano diventate virali su internet, sono stati notevolmente incrementati i controlli nella località di mare.