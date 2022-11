Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 30 novembre, alla mezzanotte di domani, giovedì 1 dicembre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta numero 83 per criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi resta valida l’allerta gialla per la stessa criticità costiera.

Per la giornata del 1° dicembre si segnala un rinforzo della ventilazione da nord-est sul mare e sul settore costiero, con mare mosso sotto costa e molto mosso al largo. In considerazione della persistente criticità del litorale dovuta ai danni alle opere di difesa causati dalle precedenti mareggiate, non si escludono localizzati fenomeni di dissesto, erosione e/o ingressione marina. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.