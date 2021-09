Ecco le l’elenco delle Farmacie convenzionate dove si potranno vaccinare solo le persone maggiorenni che autocertifichino di non presentare nessun minimo fattore di rischio quali condizioni di compromissione del sistema immunitario, una storia clinica di convulsioni o reazioni allergiche gravi, la presenza di sintomi da Covid e l’aver sofferto di determinate malattie in passato.

Per quanto riguarda le prenotazioni, il cittadino che desideri vaccinarsi in farmacia può accedere al portale ER-Salute, scegliere la farmacia convenzionata presso la quale eseguire la vaccinazione all’interno della lista regionale di quelle aderenti al progetto, disponibile sempre sul portale ER-Salute e costantemente aggiornata, contattarla e prenotare la vaccinazione. Il cittadino può recuperare al contempo sul portale ER-Salute la scheda di valutazione (disponibile al seguente link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/scheda ) per l’idoneità alla vaccinazione in farmacia comprensiva del modulo di consenso e dell’informativa sul trattamento dei dati personali e presentarla adeguatamente compilata al farmacista vaccinatore a cui intende rivolgersi.

BAGNACAVALLO FARMACIA BEDESCHI BAIONI VIA SUPERIORE, 44

VILLANOVA BAGNACAVALLO REALE DEL DR. ALBERTO FERRANTE E C. SNC VIA REALE 17

CASOLA VALSENIO FARMACIA CASOLA VALSENIO VIA DELLA SORGENTE 1

CONSELICE FARMACIA CAMANZI VIA GARIBALDI 53

MASSALOMBARDA FARMACIA SAN PAOLO S.N.C. VIA VITTORIO VENETO 52

RAVENNA FARMACIA CAMERINI SAS PETROSA 381 – SAN PIETRO IN CAMPIANO

RAVENNA FARMACIA DI CLASSE VIA CLASSENSE 70/A

RAVENNA FARMACIA S.BIAGIO VIA MAGGIORE 6 – RAVENNA

RAVENNA FARMACIA SANTERNO S.A.S VIA DELLA REPUBBLICA 1

RUSSI FARMACIA FARINI CORSO FARINI 39