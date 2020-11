In seguito della segnalazione di un caso di un dipendente positivo al Coronavirus comunicato mercoledì mattina, i locali della sede Inps di Ravenna – via Romolo Gessi 24 – saranno chiusi nella giornata di giovedì 5 novembre per attività di sanificazione degli stessi. La ricezione del pubblico riprenderà a decorrere da venerdì 6 novembre. Le agenzie di Faenza e Lugo rimarranno aperte secondo le ordinarie modalità.