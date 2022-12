Inaugurano sabato 10 dicembre i Giardini di Natale di Faenza, allestiti in questi giorni in centro. L’inaugurazione inizierà a Palazzo del Podestà, dove, alle 15.30, è in programma un appuntamento nel salone dell’Arengo.

“Alberi! Alberi! Alberi!” il titolo dell’edizione di quest’anno, per rafforzare il concetto che gli alberi sono essenziali per la nostra vita, il nostro benessere e il nostro futuro.

Il tema sarà legato al Natale, alla tradizione e alla famiglia, ma con uno sguardo fisso verso il futuro e l’innovazione.

Confermata la collaborazione tra il Servizio Ambiente, Oscar Dominguez e Paola Capellaro per la direzione artistica dell’evento. Gli allestimenti sono stati realizzati in Piazza della Libertà e nei corsi Saffi e Mazzini.

Dal salone dell’Arengo, alle 16.30, ci si sposterà in piazza della Libertà dove si terrà una parata luminosa: due altissimi trampolieri e un giocoliere in costumi bianchi a luci led sfileranno in un’inedita scenografia natalizia.