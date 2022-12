Alle Bassette una nuova area per accogliere camion e autotrasportatori

Un’area attrezzata per accogliere i camion e contemporaneamente alleggerire il traffico pesante lungo via Baiona. L’Autorità Portuale sta progettando una nuova area, in zona Bassette Nord, dove potranno essere edificati una struttura ricettiva, servizi per la ristorazione, punti vendita e un’area sosta per 200 camion.

Il presidente Daniele Rossi ha illustrato il progetto in occasione della conferenza stampa che ha annunciato la collaborazione fra l’ente di via Antico Squero e la Consar per rendere il mestieredell’autotrasportatore più appetibile sul mercato del lavoro. Anche l’area in corso di progettazione rientra all’interno di questa politica. Quasi 22 milioni di euro l’investimento necessario che verrà concretizzato con un project financing. 18 milioni saranno in carico ad un privato, c’è già la prima offerta di una realtà lombarda. Quasi 4 milioni saranno invece a carico dell’Autorità Portuale.