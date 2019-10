In municipio è stato firmato un protocollo di collaborazione tra l’azienda multinazionale del polo petrolchimico ravennate Orion Engineered Carbons e la Fondazione ITS. Il protocollo prevede iniziative tese a valorizzare la formazione professionale e la didattica ma che in sostanza apre a nuove opportunità occupazionali per gli studenti del corso biennale post diploma “Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili”