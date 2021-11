È arrivato l’olio nuovo e il Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) sabato 27 novembre celebra l’oro verde delle nostre colline con agrilaboratori per i più piccoli e degustazioni guidate per mamma e papà!

Dalle 10.30 alle 12.30 saranno gli stessi produttori, insieme agli esperti di Terra di Brisighella, che quest’anno celebra i 25 anni dell’attribuzione della DOP, a raccontare i segreti di questo condimento antico e salutare, alimento base della dieta mediterranea.

Il programma della mattinata prevede il laboratorio per baby-agrichef ‘Facciamo la piadina romagnola all’olio extravergine di Brisighella’, a cura del cuoco contadino Gianluca Martelli dell’Agriturismo Martelli di Borgo Montone (RA) e assaggi guidati dell’olio di Brisighella, dalla Dop alla nuova produzione 2021, a cura di Francesco Baldassarri di Terra di Brisighella.

Per essere certi di acquistare un prodotto 100% italiano – spiega Campagna Amica Ravenna – bisogna prestare attenzione alle etichette e acquistare extravergini a denominazione di origine Dop, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100% da olive italiane oppure acquistare direttamente dai produttori olivicoli, nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica dove è possibile assaggiare l’olio EVO prima di comprarlo e riconoscerne le caratteristiche positive.

Un olio extravergine di oliva di qualità deve essere profumato all’esame olfattivo, deve ricordare l’erba tagliata, sentori vegetali e all’esame gustativo deve presentarsi con sentori di amaro e piccante. Riconoscere gli oli EVO di qualità significa acquistare oli ricchi di sostanze polifenoliche antiossidanti fondamentali per la salute.

Si ricorda che il Mercato di Ravenna sarà aperto come ogni sabato dalle 8.30 alle 13 per consentire a tutti i cittadini-consumatori di fare una spesa buona, sana e locale.

Per restare sempre aggiornati sulle iniziative di Campagna Amica Ravenna e del Mercato è possibile seguire i profili social Facebook e Instagram Campagna Amica Ravenna.