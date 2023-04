Per tutta la giornata di Domenica 16 aprile Piazza del Popolo a Faenza ospiterà un mercato ambulante straordinario ricco di proposte commerciali, intrattenimenti e musica.

Organizzato dalle Associazioni del commercio faentine, Confesercenti e Confcommercio e dal Comune di Faenza, con il contributo della Regione Emilia Romagna, il Mercato in Festa si svolgerà dalle 8.00 alle 20.00 e i visitatori potranno intrattenersi con il Ludobus curato da Kaleidos, che sarà presente in Piazza della Libertà dalle 10.00 alle 18.00, mentre il pomeriggio sarà allietato dalla musica itinerante della Sarti Marching Band.

Rientra nelle iniziative e nei progetti che hanno l’obiettivo di dare una maggiore centralità al Mercato di Faenza, un’unicità della città e del suo Centro Storico che si vuole promuovere con più forza e determinazione, perché sia i faentini che non, li frequentino e li vivano sempre di più.

“Il mercato ambulante” commenta il Vicesindaco e Assessore con delega allo sviluppo ecomico Andrea Fabbri “è parte integrante dell’offerta commerciale del centro storico e l’amministrazione comunale intende promuoverlo e valorizzarlo, anche attraverso il finanziamento di questa iniziativa. Il Mercato in Festa infatti è oggetto di un contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del Piano di Valorizzazione del Centro Storico, grazie alla Legge 41/97, di cui appunto abbiamo pensato di destinare un parte di fondi alla promozione dei nostri ambulanti”

Per Confesercenti e Confcommercio “è una bella occasione per vivere una domenica di festa nel centro commerciale naturale di Faenza e per trascorrere una giornata che accontenta tutte le fasce di età e i gusti di qualsiasi tipo di pubblico”

Durante la giornata si potranno fare acquisti primaverili sia nei banchi del mercato che nei negozi, in un clima di festa e con la comodità della navetta elettrica gratuita che farà un servizio straordinario in centro da Piazzale Pancrazi replicando gli orari del sabato, grazie alla disponibilità dell’agenzia Viaggi Erbacci. In Piazza della Libertà sarà allestita anche la tradizionale Fiera del Libro, ad arricchire la proposta di questa interessante giornata.

La giornata è organizzata in collaborazione con Faenza C’entro, Consorzio di promozione delle attività commerciali e artigianali del centro storico.