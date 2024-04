Il Questore di Ravenna, dott. Lucio Pennella, ha disposto la chiusura per quindici giorni di una discoteca di Ravenna “Cà del Ballo” in applicazione dell’art.100 del Tulps.

Il provvedimento, adottato a seguito di un’articolata attività istruttoria avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna su proposta dei Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, è stato eseguito nella mattinata di ieri da personale di entrambe le forze di polizia.

I Carabinieri di Cervia – Milano Marittima, in questi ultimi mesi, sono intervenuti a seguito di molteplici aggressioni e risse sorte all’interno e nei pressi del locale. In particolare si sono registrate quattro risse nell’arco di soli 4 mesi. Pertanto, l’adozione del provvedimento di chiusura si è resa necessaria alla luce del fatto che questi gravi episodi, ripetuti e non occasionali, costituiscono seri motivi di allarme per la collettività ed un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.