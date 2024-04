“Un titolo che rivela la mission con la quale l’associazione no-profit ANSI Faenza muove, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinese ed il Comune di Tredozio, un primo, deciso passo verso la sensibilizzazione e la formazione nei campi dell’Educazione Ambientale e del Benessere Personale.

ANSI Faenza (ente formatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione) crede che il rapporto fra uomo e ambiente, debba occupare un ruolo centrale in quello che può essere definito come un sano e responsabile stile di vita. Purtroppo, al giorno d’oggi, questo concetto viene

spesso espresso a parole, ma, nella realtà dei fatti, ha ancora bisogno di crescere e di

mettere solide radici nel comportamento e nelle abitudini della società moderna.

Così, proprio come un bosco è un organismo formato da una flora e una fauna variegata e in costante ricerca di un proprio equilibrio interno, ognuno di noi è chiamato a riscoprire il proprio ruolo, fatto d’impegno ma anche di tanta bellezza, nella ricerca di una sana e lungimirante sinergia fra uomo-ambiente.

Ed è proprio il volto della natura, con le sue mille sfumature espressive, ad accompagnarci in questo progetto, giovane e ambizioso, creato da ANSI Faenza e rivolto sia alle scuole sia ai cittadini: coinvolgendoli in un’esperienza di conoscenza non solo intellettuale, ma anche esperienziale, sensoriale ed emozionale di questo rapporto con l’elemento naturale e con il suo riflesso dentro di noi.

Conoscenza, creatività ed esperienza sono rami che in questo progetto si intersecano a formare una chioma ampia e rivolta a tutti, resa fruibile attraverso differenti proposte e attività gratuite: incontri con i giovani delle scuole del territorio faentino; una serata con due esperti e appassionati sostenitori dell’importanza di vivere concretamente e quotidianamente

il contatto con la natura e, infine, una passeggiata semplice ma ricca di spunti al Lago di Ponte, nel comune di Tredozio”.

Ecco il programma che si svolgerà il 5 e 6 aprile

Venerdì 5 aprile a Faenza:

mattino – incontro con le scuole;

ore 21.00 alla Sala Fellini

Simposio per un Nuovo Cammino

Paolo Piacentini – scrittore ed esperto di cammini

Matteo Goglio – artista e formatore

Sabato 6 aprile a Tredozio (solo su prenotazione)

– ore 14.30 al Lago di Ponte

Educazione Ambientale e Benessere Personale Esperienziale in natura, seguito da un aperitivo con prodotti a Km0

Per info e prenotazioni: info@ansifaenza.org