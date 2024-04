Celebrati i funerali di Luca Donati e Monica Tarroni

Celebrati venerdì mattina i funerali di Luca Donati e Monica Tarroni, la coppia deceduta il sabato di Pasqua nell’incidente lungo l’Adriatica. I figli, familiari e amici si sono ritrovati alla camera ardente di Ravenna. Dopodiché le salme sono state trasportate al cimitero monumentale del capoluogo bizantino.

Luca Donati e Monica Tarroni erano molto conosciuti nella comunità della Bassa Romagna. Insieme gestivano la casa famiglia per anziani Zio Giò, a Belricetto di Lugo. Donati, ad inizio marzo, era intervenuto all’uscita di una discoteca per salvare tre ragazzi dal branco. Un litigio iniziato dentro il locale e poi degenerato all’esterno. L’uomo era intervenuto mentre un gruppo di ventenni stava pestando un loro coetaneo. Donati lo aveva caricato in auto, insieme ad altri due amici, attirandosi però addosso la furia del branco, che aveva quindi circondato la vettura e ha iniziato a danneggiarla. Tutto ripreso dai telefonini di altre persone che assistevano alla scena. I video di quanto successo erano stati poi diffusi sui social e la notizia riportata dalla stampa locale.

Sull’incidente stradale, la Procura di Ravenna sta indagando per omicidio stradale.