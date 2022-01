L’Amministrazione Comunale e tutti i consiglieri comunali esprimono sentite condoglianze per la scomparsa di Franco Gaglio, già sindaco di Castel Bolognese dal 1975 al 1985. Nel rispetto delle sue volontà, la notizia del decesso è stata comunicata a tumulazione avvenuta.

“Caro Franco, troveremo nel tempo il modo migliore per ricordarti, ma oggi una cosa a nome mio e di tutta Castello te la voglio dire. Grazie” ha commentato il sindaco Luca Della Godenza “Grazie p er la persona che sei stata e per il ricordo vivo e positivo che lasci nei cuori di tutti noi”

“Esprimo profondo dispiacere – dichiara invece il presidente della Provincia Michele de Pascale – per la scomparsa di Franco Gaglio, a lungo protagonista della vita politica locale fin dal dopoguerra, ex consigliere provinciale ed ex sindaco di Castel Bolognese, di cui è stato primo cittadino per tre consiliature, amministratore di lungo corso, attento e lungimirante. Cavaliere al merito della Repubblica italiana dal 2013, mancherà la sua personalità vivace, curiosa e ancora attiva. Un pensiero particolare ai suoi cari e alla comunità tutta di Castel Bolognese”