Ravenna mette a disposizione la propria esperienza per supportare la città olandese di Den Helder nel progettare un piano di azione di rigenerazione urbana. Lo fa attraverso il progetto di scambio “City to city”, finanziato dal programma European Urban Initiative. L’adesione è stata approvata nella seduta della giunta di oggi, martedì 6 febbraio.

Al progetto partecipa, sempre in qualità di partner, anche la città danese di Svenborg, mentre Den Helder è la capofila.

Nel contesto del progetto verranno organizzati tre incontri dove le delegazioni delle tre città, a rotazione, visiteranno gli altrui municipi e parteciperanno ad attività di approfondimento e confronto su progetti e strategie di rigenerazione. Il tema principale di scambio sarà la progettazione di politiche urbane per la rigenerazione delle città costiere a partire dall’attivazione di sinergie tra pubblico e privato, l’incremento della partecipazione dei cittadini nella definizione e implementazione delle politiche pubbliche e dell’innovazione digitale.

La prima visita di partenariato è prevista alla fine di febbraio, quando le delegazioni di Den Helder e di Svendborg passeranno quattro giorni a Ravenna per approfondire i progetti per la rigenerazione della Darsena (Dare) e il Parco marittimo, e per confrontarsi anche con altre realtà protagoniste della vita della città, come per esempio l’Autorità di sistema portuale.

“Questo progetto – commenta Annagiulia Randi, assessora alle Politiche europee – è il risultato di un lavoro avviato nel 2022, quando la nostra città ha ospitato gli European Maritime Days, l’evento della Commissione Europea che ha portato a Ravenna la comunità europea del mare e ci ha permesso di stringere relazioni con istituzioni e portatori di interesse. Abbiamo avviato un network delle città costiere e portuali che hanno ospitato e ospiteranno l’evento, attivato percorsi con l’obiettivo di condividere buone pratiche e politiche efficaci per le città e un lavoro comune per migliorare ulteriormente la nostra capacità di attrarre finanziamenti europei. Un esempio è proprio questo progetto. Al centro delle nostre relazioni il mare, la costa e il rafforzamento delle capacità delle nostre comunità di adattarsi al cambiamento climatico e di rafforzare il ruolo dell’economia blu.

Siamo orgogliosi che i progetti di Ravenna stiano ispirando altre città del nord Europa, così come cogliamo l’opportunità di continuare a lavorare sui temi che sono per noi importanti grazie a risorse europee e alla collaborazione con comunità che possono a loro volta insegnarci”.

Dopo la prima visita a Ravenna, a fine marzo il progetto porterà il partenariato a Den Helder, per poi concludersi a fine maggio a Svendborg, Danimarca, città che ospiterà l’edizione 2024 degli European Maritime Days. Dopo le visite studio nelle varie città il Comune Capofila, con la collaborazione delle altre città, redigerà un piano di azione per l’attivazione di una strategia di rigenerazione urbana, sulle buone pratiche condivise, che verrà condiviso e approvato dalla gestione del programma.