La diocesi piange suor Maria Grazia Gaddoni, delle Serve di Maria Ghiselli, deceduta ieri nella casa generalizia di via Ghiselli per le complicanze dovute a varie patologie pregresse. Aveva compiuto 91 anni l’8 marzo. Ha insegnato italiano storia, geografia a generazioni di giovani all’Istituto Magistrale di cui è stata anche preside.

Originaria di Faenza, era entrata nella comunità delle Serve di Maria a 20 anni. Per 40 anni è stata segretaria di tutta la congregazione (che ha sedi anche in altre città) e anche la superiora della comunità di Ravenna per 5 anni. Molto conosciuta in città per il suo impegno educativo, per anni ha animato un gruppo di lectio divinae nella parrocchia di San Biagio.

Sarà l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni a celebrare, domani, il suo funerale nella piccola chiesa della comunità, con il parroco di San Vitale don Rosino Gabbiadini e a padre Pietro Gandolfi. Per le disposizioni relative all’emergenza sanitaria in atto, la celebrazione funebre sarà in forma privata.