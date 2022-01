12.518 persone controllate, 2 arrestati, 45 denunciati e 90 sanzioni amministrative elevate, questi i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna nelle festività appena trascorse, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno, anche in funzione delle norme anti Covid. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità.

Nel complesso sono stati 701 i servizi di pattuglia nelle stazioni e 55 quelli a bordo di 98 treni. 25 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri. 14 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.