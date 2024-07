A partire dal 20 luglio scorso, in contemporanea con la presentazione pubblica del Comitato referendario provinciale in piazza Unità d’Italia, a Ravenna, è partita la raccolta firme in molti luoghi della provincia .

“Stiamo rilevando una importante presenza ai banchetti. Ci giungono notizie di fortissima partecipazione al Sud. Quando sono chiare le ragioni politiche dei referendum, la partecipazione c’è” evidenzia Paola Patuelli per il Comitato referendario.

“Molto importanti le presenze e le firme raccolte in occasioni delle varie pastasciutte antifasciste che si sono svolte fra il 24 e il 25 luglio. Aggiorneremo, ogni settimana, a partire da oggi , la stampa e i media – speriamo nella loro attenzione, data la rilevanza civile e politica della iniziativa – il calendario provinciale dei banchetti di raccolta e delle iniziative, con luoghi e orari. I banchetti sono unitari e gestiti da volontariato dei sindacati, associazioni, partiti”.

A partire da domenica, i banchetti del comitato saranno presenti nelle seguenti località:

28/7 2024 FAENZA Santa Lucia Festa dell’Unità 19-20

29/7 2024 FAENZA Santa Lucia Festa dell’Unità 19-23

30/7 2024 FAENZA Piazza della Libertà 20-22.30

31/7 2024 LUGO MERCATO piazza Garibaldi 8.30-12-30

31/7 2024 RAVENNA MERCATO zona stadio 8.30-12-30

1/8 2024 CERVIA Angelika fontana 8.30-12-30

2/8 2024 MASSALOMBARDA MERCATO 8.30-12-30

2/8 2024 RAVENNA MERCATO Piazza Medaglie d’oro 8.30-12-30

3/8 2024 FAENZA MERCATO Piazza della Libertà 9-12

Inoltre, da ieri, si può firmare on line nella piattaforma pubblica messa a disposizione dallo Stato, al seguente link:

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/