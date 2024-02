Sport and Fun Holidays Srl, licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio NBA Basketball School, ha pubblicato sul sito www.nbabasketballschool.it gli eventi, rivolti a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni, in programma nel 2024.

Dall’Aprile 2022 ad oggi quasi 5.000 giovani provenienti da tutta la Penisola hanno preso parte ad eventi NBA Basketball School in Italia. Alcuni dei partecipanti – i più meritevoli per tecnica, attitudine, educazione e rispetto hanno anche avuto l’opportunità di partecipare a eventi internazionali come l’International NBA Basketball School Camp in occasione degli NBA Paris Games. Ragazze e ragazzi si sono misurati con i migliori talenti d’Europa e Medio Oriente, a loro volta selezionati dalle altre NBA Basketball School, e hanno avuto l’opportunità di assistere a partite NBA dal vivo.

Per il 2024 Sport and Fun Holidays Srl – conosciuta in Italia per essere la proprietaria del circuito di camp estivi e invernali chiamato Champions’ Camp (www.championscamp.it) e per aver sviluppato e gestito dal 2021 anche l’accademia dei portieri di Gianluigi Buffon (www.buffonacademy.com) – ha definito un ricco programma caratterizzato da settimane di Summer camp residenziali, Player Clinic ed altri eventi estivi nominati NBA Summer Experience.

Si partirà a febbraio con il quinto NBA Player Clinic Tour. Un tour di 13 giorni che toccherà diverse città in 7 regioni italiane e a cui ne farà seguito almeno un altro in autunno. In estate, invece, sono previste ben 6 settimane di camp in diverse regioni.

Partendo da questi ultimi, i Summer Camp, rappresentano settimane di full immersion rivolte a tutti i giocatori e giocatrici, tra gli 8 e 17 anni, condotte da un direttore tecnico americano del circuito NBA coadiuvato da un team di coach nazionali e internazionali. Settimane di pallacanestro, in località di mare e montagna, in cui la lingua utilizzata è quasi totalmente quella inglese. Allenamenti ad alta intensità caratterizzati da esercitazioni sui fondamentali, tornei e challenges. La presenza del mental coach, del preparatore atletico e i momenti di confronto diretto con il Technical Director NBA completano un’offerta di altissimo livello.

Località e date dei Summer Camp NBA Basketball School:

• Al mare a Lido degli Scacchi, in Emilia Romagna dal 23 giugno al 13 luglio 2024

• In montagna a Tagliacozzo, in Abruzzo dal 14 al 20 luglio 2024

• In montagna a Piancavallo, in Friuli Venezia Giulia dal 21 luglio al 3 agosto 2024

Il Player Clinic consiste in una giornata dove i partecipanti respirano e vivono la NBA e vengono organizzati in primavera, autunno e inverno. Gli allenamenti, della durata di 90’ cadauno, vengono condotti da un Direttore Tecnico del circuito NBA giunto appositamente in Italia. Training session uniche per il mercato italiano, in cui i partecipanti hanno l’opportunità di allenarsi ad alta intensità, di mettersi alla prova con esercitazioni innovative ed estremamente divertenti all’interno di un impianto sportivo che per l’occasione viene totalmente brandizzato NBA.

Grazie alla collaborazione con la società Compagnia dell’Albero, partner organizzativo e logistico sul territorio, la città di Ravenna ospiterà l’undicesima tappa del Player Clinic Tour il 5 marzo presso il Centro sportivo Dribbling.Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età e sono aperte a tutti i giocatori e giocatrici del territorio, indipendentemente dalla società di appartenenza:

• ALL-STAR (dal 2008 al 2012) alle 15.30

• ROOKIE (dal 2012 al 2016) alle 17.30

Tutte le tappe del primo Player Clinic Tour del 2024:

• Palestrina (RM) – 23 febbraio 2024

• Pescara (PE) – 24 febbraio 2024

• Osimo (AN) – 25 febbraio 2024

• Fossombrone (PU) – 26 febbraio 2024

• Viterbo (VT) – 27 febbraio 2024

• Perugia (PG) – 28 febbraio 2024

• Oleggio (NO)– 1 marzo 2024

• Corbetta (MI) – 2 marzo 2024

• Sassuolo (MO) – 3 marzo 2024

• Parma (PA)– 4 marzo 2024

• Ravenna (RA) – 5 marzo 2024

• Castelfranco Veneto (TV) – 6 marzo 2024

Mediante gli eventi NBA Basketball School vengono portati in Italia i valori NBA e quello che oltreoceano chiamano “NBA Way”, ovvero una metodologia tipicamente americana di condurre le sessioni tecniche che ha come elementi caratteristici la grande intensità, la dinamicità, il coinvolgimento e il divertimento. Valori come l’inclusività, il rispetto e la sportività sono una colonna portante di questa metodologia e vengono enfatizzati e messi in risalto continuamente.

Informazioni e iscrizioni all’evento: https://www.nbabasketballschool.it/player-clinic/ “NBA Basketball School è un progetto d’eccellenza”, ha dichiarato Fabrizio Corti, Presidente e Amministratore

Delegato di Sport and Fun Holidays Srl. “che siamo orgogliosi di proporre e condurre in Italia. I valori che stanno alla base del progetto, l’altissima attenzione ai dettagli e la professionalità dei coach coinvolti fanno sì che per i ragazzi sia un’esperienza educativa e divertente. La pallacanestro raccontata e insegnata da queste persone che lavorano o hanno lavorato nella NBA acquisisce un fascino davvero unico e riesce a scatenare nei partecipanti una grande passione in grado di stimolarli a dare il loro meglio. Siamo davvero felici di condividere questo progetto con la società Compagnia dell’Albero, realtà con cui abbiamo trovato immediatamente affinità e sincera stima reciproca”.

Luca Minardi, Presidente di Compagnia dell’Albero dichiara: “Ci fa molto piacere far parte del programma NBA Basketball School. Questa partnership ben si colloca nel progetto di Compagnia dell’Albero atto a mettere al centro della propria attività la crescita dei ragazzi, sia come atleti che come individui, anche tramite esperienze di allenamento diverse e la possibilità di mettersi in gioco in contesti nuovi. Sarà inoltre una bella opportunità per tutti i ragazzi della città di Ravenna e dintorni che vorranno vivere insieme a noi questa opportunità!”

Il programma della NBA Basketball School è stato sviluppato dal dipartimento International Basketball Operations della NBA anche grazie al contributo di attuali ed ex allenatori NBA, giocatori e specialisti dello sviluppo dei giocatori.

Dal 2017 sono state lanciate NBA Basketball Schools in Argentina, Brasile, Cina, Repubblica Dominicana, India, Italia, Kuwait, Lituania, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Portogallo, Grecia, Svizzera, Messico e Uruguay.

Per maggiori informazioni sulla NBA Basketball School in Italia, visitare il sito

www.nbabasketballschool.it