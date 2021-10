“Siamo nostro malgrado costretti a rispondere alle illazioni che Alvaro Ancisi ancora una volta propina alla stampa.

É l’ennesimo tentativo di Ancisi di delegittimare coloro i quali mettono in atto un’opposizione senza sconti. Il consigliere di Lista per Ravenna, infatti, attacca gli unici due consiglieri che in questi 5 anni hanno mostrato fedeltà al loro compito di opposizione: ovvero la nostra Veronica Verlicchi e Gianfilippo Rolando (capogruppo della Lega).

Ancisi, infatti, mente sapendo di mentire quando afferma che Veronica Verlicchi e La Pigna hanno chiesto di essere assegnatari di una presidenza nella spartizione delle poltrone messe a disposizione dal Pd all’opposizione.

Dal primo vagito della nostra lista civica abbiamo sempre dichiarato pubblicamente e privatamente che non ci interessano presidenze.

Al contrario di Ancisi che in questi 5 anni ne ha conquistate molte e tutte per gentile concessione del Pd, a cominciare da quella ormai famosa per la commissione d’inchiesta sul buco del Consorzio sociale attenuta grazie ai voti della maggioranza. Guarda caso.

Tornando alle accuse di Ancisi: nei giorni successivi al voto abbiamo chiesto alla coalizione Donati un incontro per valutare gli spazi di collaborazione futura. I tempi di risposta della coalizione si soni allungati tanto da arrivare a fissare un incontro solo venerdì 22/10 presso l’Hotel Diana, in piena discussione tra maggioranza ed una parte dell’opposizione riguardo alle nomine in Consiglio comunale.

Al suddetto incontro erano presenti tutti i rappresentanti delle forze di opposizione, mentre Ancisi, arrivato con il consueto madornale ritardo, ha sin da subito rifiutato di rinunciare alla poltrona di Vice Presidente del Consiglio.

Così facendo e con il benestare del Pd che ha spinto affinché Ancisi ricoprisse questo ruolo, ha creato la spaccatura non solo all’interno dell’opposizione ma anche internamente alla coalizione e Donati.

Ed é questo che Ancisi fa da diversi decenni perseguendo il fine del “dividi ed impera”.

Anche in quella occasione la Pigna rappresentata da Veronica Verlicchi ha detto chiaramente che non era interessata ad alcuna nomina. Spettante o meno (come nel caso di Ancisi)

Ancisi, poi, mente sapendo di mentire quando afferma di non avete mai attaccato la nostra lista civica. Eppure le pagine di giornale sono piene di sue dichiarazioni contro La Pigna.

Se si guarda solo ai fatti recenti. Perché andando più indietro nel tempo si trovano tracce di attacchi feroci ed ingiustificati nei confronti di diversi esponenti del centro destra ravennate colpevoli, secondo Ancisi, di mettere i bastoni fra le ruote al Pd.

Solo per citare gli ultimi affondi “ancisiani” contro l’opposizione de La Pigna apparsi suoi quotidiani locali: imposta di soggiorno, filodiffusione. Senza contare le offese contro la persona della Verlicchi che Ancisi, con il suo linguaggio ormai noto e particolarmente irrispettoso nei confronti delle donne, ha proferito.

É davvero risibile poi che Ancisi invochi il rispetto tra le forze politiche e per farlo, usi parole di disprezzo e falsità verso alcune di esse.

In conclusione, é assodato che l’opposizione attualmente presente in consiglio comunale avrebbe potuto lavorare meglio senza la solita azione disturbatrice di Ancisi. Purtroppo la situazione lo vede ancora presente fisicamente tra i banchi della minoranza ma fedelmente vicino alla maggioranza.

Ci auguriamo davvero che la nomina di Vice Presidente del Consiglio comunale basti ad Ancisi per placare la sua smania di protagonismo, così che noi si possa lavorare per il bene di questa città invece di perdere tempo scaramucce utili solo a distrarci dalle reali necessità dei ravennati.”