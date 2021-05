La Regione intervenga affinché i cittadini di Cotignola, in provincia di Ravenna, non restino senza medico curante.

A chiederlo è, in un’interrogazione, il consigliere Andrea Liverani (Lega), che spiega come in questi giorni “il dottor Lamanna lasciando senza medico curante più di mille pazienti visto che, attualmente, sembra non essere stata prevista alcuna sostituzione del sopracitato professionista: poi, in concomitanza al trasferimento del dottor Lamanna, è previsto un pensionamento anticipato anche del dottor Cimatti, altro medico di base del Comune di Cotignola: il Sindaco di Cotignola si è prontamente attivato per trovare una soluzione, almeno temporanea, tramite l’Ausl, ma attualmente nessun medico sembra disponibile a ricoprire provvisoriamente l’incarico”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla Giunta “se intenda intervenire, affinché l’Ausl Romagna si attivi con ogni mezzo possibile, per garantire a tutti i cittadini di Cotignola (Ravenna) il diritto alla salute, potendo contare su un medico di medicina generale nel proprio comune di residenza”.