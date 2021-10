Legambiente chiede un percorso partecipato per la riqualificazione della zona della stazione | VIDEO

Un percorso partecipato per la riqualificazione dell’area della stazione. Lo chiede Legambiente dopo la presentazione dei progetti che porteranno a rivoluzionare la mobilità in piazzale Battisti, dove, accanto alla stazione ferroviaria, sorgerà la nuova stazione delle corriere e dove inizierà il rinnovamento di una gran parte della mobilità urbana lungo l’asse centro storico-zona industriale. Nel progetto rientra anche la nuova via di comunicazione che, in caso di trasferimento o chiusura dello scalo merci, collegherà la stazione a via Medaglie d’oro, alleggerendo il traffico in uscita da Faenza. Unica pecca della nuova strada, il passaggio accanto al Museo Malmerendi e il rischio di veder un po’ più ristretti i confini del parco per evitare di abbattere un manufatto legato a Ferrovie dello Stato.