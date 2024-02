Ravenna ricorda Fabrizio Matteucci a quattro anni dalla scomparsa

Partito Democratico, esponenti dell’alleanza di centrosinistra e realtà del volontariato si sono ritrovati nel pomeriggio di venerdì in Darsena per un momento di ricordo di Fabrizio Matteucci, scomparso il 16 febbraio del 2020. A ricordare Matteucci, che, durante i 10 anni da sindaco fu un punto di riferimento per molti esponenti attuali del partito, a fianco della moglie Simona Pepoli e del figlio Sayo, il segretario comunale del Pd Lorenzo Margotti, la deputata Ouidad Bakkali, che Matteucci nominò assessore nella sua seconda giunta, il sindaco Michele de Pascale