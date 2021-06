Il secondo appuntamento della “Rassegna Dante” ospiterà, nel chiostro della Biblioteca comunale Manfrediana di Faenza, l’autore Giuseppe Conte, una delle voci più significative del panorama poetico e intellettuale europeo. Venerdì 25 giugno, a partire dalle 18, il noto poeta, traduttore e narratore, presenterà il suo ultimo romanzo Dante in love (Giunti editore, 2021), una trama che vede Dante affacciarsi e riflettere, in forma di ombra, sulla nostra realtà contemporanea. Oltre al romanzo si parlerà della sua ampia e preziosa produzione poetica raccolta nel 2015 nell‘Oscar Mondadori Poesie 1983-2015 e dell’ultima opera Non finirò di scrivere sul mare (Mondadori, 2019).

Dialogheranno con l’autore Michele Donati e Monica Guerra.

Barbara Mazzolani, insegnante della Scuola di Musica Sarti, accompagnerà la serata al pianoforte con il soprano Maria Claudia Bergantin.

Prenotazione obbligatoria: manfrediana@romagnafaentina.it

BIO

Giuseppe Conte (Imperia, 1945) ha pubblicato raccolte di poesia, come “L’Oceano e il Ragazzo” e “Ferite e rifioriture” (Premio Viareggio), oggi tutte raccolte nell’Oscar “Poesie 1983-2015”, saggi e libri di viaggio tra cui “Terre del mito”, e romanzi, da “Primavera incendiata” a “Fedeli d’amore”, da “Il terzo ufficiale” (Premio Hemingway) a “La casa delle onde” (finalista Premio Strega) e a “L’ adultera” (Premio Manzoni). Nel 2018 esce per Giunti il romanzo “Sesso e apocalisse a Istanbul”. Traduttore di Shelley, Whitman e D.H. Lawrence, grande viaggiatore, cultore appassionato del mito, è impegnato da decenni nella difesa della natura e nel confronto con il pensiero dell’Oriente e dei mistici dell’Islam. Ha tenuto letture e conferenze in 33 paesi del mondo. Ha vissuto per lunghi anni in Francia. Attualmente abita in Riviera.