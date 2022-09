Lo spettacolo teatrale piace al pubblico, non c’è dubbio. E anche ieri sera nello spazio Agorà della 28° Fiera Biennale lo spettacolo di Tiziana Masi “Tutto quello che sto per dirvi è falso”, promosso da Confcommercio Ascom Lugo, ha suscitato davvero interesse: un monologo intenso, serrato, brillante e appassionato sul business della contraffazione e sui gravi rischi per chi acquista il falso e sui danni dell’economia.

“Tutto quello che sto per dirvi è falso” è infatti un progetto teatrale pensato per seminare cultura della legalità, per trasmettere il senso del Made in Italy non solo nell’ottica economica o in termini di valorizzazione di brand, ma anche come scelta di campo per difendere il valore della comunità, la salute, la sicurezza dei consumatori, rispetto della Legge e delle regole.

In sostanza, lo spettacolo affronta la contraffazione come problema sociale, prima ancora che economico. Un fenomeno che assume sempre di più una vasta dimensione in tutti i settori produttivi del nostro Paese, minacciando e inquinando il sistema dello sviluppo sociale, drogandone l’economia.