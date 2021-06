Disagi in via Baiona: cantiere sospeso ad Agosto. Lista per Ravenna chiede il traghetto gratuito

I problemi alla viabilità causati dai lavori lungo i ponti di via Baiona tornano al centro del dibattito del consiglio comunale di Ravenna. Molti i disagi per i lidi nord che perdureranno fino al prossimo anno, fino a marzo secondo il cronoprogramma, e che rischiano di ricadere anche sul turismo di Porto Corsini e in parte di Marina Romea. Durante i fine settimana, infatti, lunghe code si formano ai semafori che regolano il senso unico alternato. A chiedere una soluzione in consiglio comunale questa volta è stata Lista per Ravenna che ha evidenziato come durante i weekend le code dei mezzi in transito possano superare il chilometro, con attese che possono raggiungere l’ora, in particolare nel periodo antimeridiano dei giorni festivi e prefestivi “quando le persone si recano nelle spiagge, ovvero quando, in direzione inversa, si notano pochissimi veicoli.