Green Pass: difficoltà per sagre, fiere ed eventi in città aperti al grande pubblico. Si attendono chiarimenti

L’entrata in vigore del Green Pass sta creando alcune preoccupazioni fra gli organizzatori di eventi e sagre del territorio della Romagna Faentina. A Casola Valsenio sono stati annullati due eventi del calendario “Casola è una favola”, ovvero Note di stelle a Monte Battaglia, previsto il 10 agosto, e Casola Vintage del 21 agosto. Confermato il concerto all’alba a Monte Battaglia del 15 agosto.

Confermati anche i concerti all’abbazia. Preoccupazioni sono sorte anche a Brisighella, dove però al momento l’amministrazione comunale non è stata contattata dagli organizzatori degli eventi per studiare possibili soluzioni e gli eventi dell’ultimo fine settimana si sono tenuti regolarmente, anche se, in questo caso, gli accessi erano facilmente controllabili.