La Toscanini ha scelto la Scuola di Musica Sarti per formare una nuova orchestra di giovani musicisti

La Fondazione Toscanini di Parma ha scelto la Scuola di Musica “Giuseppe Sarti” di Faenza per avviare un percorso di alta formazione per giovani musicisti che offra nuove occasioni occupazionali. Il progetto La Toscanini NEXT istituirà quindi un’orchestra di giovani musicisti che per tutto l’anno studieranno e si eserciteranno nelle sedi di Parma e nei nuovi locali della scuola manfreda, conseguendo competenze in molteplici aree. Una quarantina i musicisti coinvolti, quasi tutti emiliano-romagnoli, alcuni anche ex allievi della Sarti, con un’età dai 20 ai 35 anni.