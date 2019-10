Erano le 12.30 di oggi, venerdì 25 ottobre, quando due individui con il volto travisato sono entrati alla filiale di Largo Calderoni del Monte dei Paschi a Lugo. Entrati in banca uno dei due con una pistola a tamburo si è fatto consegnare il denaro in cassa, poi entrambi sono fuggiti con una moto enduro con la quale erano arrivati. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Il bottino è da quantificare.