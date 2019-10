Una volante della Questura è rimasta coinvolta in un incidente attorno alle ore 14 a Lugo. L’incidente si è verificato fra l’auto della polizia e un’auto condotta da una donna che usciva dal cortile della propria abitazione. Due feriti (la donna e un agente di polizia) non gravi sono stati trasportati all’ospedale. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Lugo.