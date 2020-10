Raid in via Renaccio: i ladri saccheggiano una decina di auto parcheggiate

Una decina di auto colpite nella notte nel parcheggio all’inizio di via Renaccio, accanto al Ponte delle Grazie. Un raid vero e proprio. Non è ancora chiara la quantità di oggetti rubati e il loro valore. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo ancora le denunce. Molti proprietari si sono ritrovati gli oggetti custoditi in auto sparsi lungo il rivale del fiume. Diversi proprietari si sono accorti dell’accaduto solo il pomeriggio quando alcune vittime dei furti hanno postato le prime foto su Facebook. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati i ragazzi di Fridays for Future che proprio nel parcheggio di via Renaccio si sono radunati nel pomeriggio di venerdì per pulire il rivalino del fiume Lamone, trovando una distesa di vetri rotti, i finestrini spaccati e le vetture depredate.