Nuova giunta: gli assessori raccontano i programmi per Faenza

Presentata la nuova giunta di Faenza. Saranno 7 gli assessori ad affiancare Massimo Isola nella guida della città per i prossimi 5 anni. Tutti volti nuovi alla guida di Faenza, ma qualcuno con alle spalle già l’esperienza di assessore in altri Comuni. Isola terrà per sé le deleghe a sanità cultura, ceramica, palio e partecipazione. Andrea Fabbri sarà il vicesindaco, con deleghe a sviluppo economico, centro storico e progettazione strategica. Davide Agresti, in quota Faenza Cresce, sarà assessore a welfare, Europa e smart city. Milena Barzaglia, già assessore a Casola Valsenio, avrà le deleghe al bilancio e ai lavori pubblici. Massimo Bosi sarà l’espressione del Movimento 5 Stelle in giunta con deleghe a sicurezza, trasparenza e spazi verdi. Luca Ortolani, per Coraggiosa, avrà urbanistica e ambiente. Martina Laghi unirà scuola, formazione e sport. Rossella Fabbri, già assessore a Cervia, scelta nelle file di Italia Viva, avrà il compito di far fare un salto di qualità al turismo, sarà però contemporaneamente l’unico assessore part-time, mentre tutti gli altri saranno impiegati a tempo pieno.

A seguito delle nomine di Massimo Isola, entrano in consiglio comunale Brunella Sbarzaglia per il Movimento 5 Stelle (in sostituzione di Massimo Bosi) e Luigia Carcioffi per Faenza Coraggiosa (in sostituzione di Luca Ortolani)

Il Sindaco MASSIMO ISOLA si riserva le deleghe relative a sanità, cultura, ceramica, palio e partecipazione

ANDREA FABBRI – Vice Sindaco ed Assessore allo Sviluppo Economico, Centro Storico e Progettazione strategica

Ambiti di competenza: centro storico, sviluppo economico e lavoro, attività produttive, artigianato, commercio, agricoltura e forese, progetti strategici, green economy, società partecipate

Andrea Fabbri, 44 anni, è laureato in Economia e Commercio con master post-laurea in ‘Gestione di progetti di innovazione e sviluppo tecnologico. Ha lunga esperienza nel campo della consulenza aziendale e di internazionalizzazione ed oggi è dirigente di azienda in qualità di ‘Managing director’ di un importante gruppo italiano di servizi di Security e Amministratore di varie aziende all’estero. Già membro del direttivo della Camera del Commercio e dell’Industria italiana in Polonia, partecipa al CoESS – Confederazione Europea dei Servizi di Sicurezza – a Bruxelles in rappresentanza di Federsicurezza, Fabbri è stato presidente nell’ultimo CdA di Faventia Sales. Da tempo impegnato nell’associazionismo, nel volontariato e nella politica locale all’interno del Partito Democratico, ha praticato atletica leggera a livello agonistico.

DAVIDE AGRESTI – Assessore al Welfare, Europa e Smart City

Ambiti di competenza: politiche sociali e contrasto alle disuguaglianze, politiche abitative, famiglia, Europa, gemellaggi, smart city, giovani

Davide Agresti, 29 anni, laureando in ‘Sviluppo e cooperazione internazionale’ presso l’Università di Bologna, si è perfezionato nell’ambito delle ‘Emergenze e degli interventi umanitari’ presso l’Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, affiancando agli studi diversi impegni lavorativi, soprattutto all’estero. Da oltre cinque anni è impegnato professionalmente per la Caritas diocesana e, più recentemente, per Caritas Italiana, occupandosi di politiche migratorie, protezione internazionale e welfare di comunità. Collabora inoltre con lo ‘Iari’, l’Istituto analisi relazioni internazionali. Ha maturato attenzione per la politica faentina all’interno della lista civica Faenza Cresce. Dalla propria famiglia ha ereditato la grande passione per il basket.

MILENA BARZAGLIA – Assessora al Bilancio e Lavori pubblici

Ambiti di competenza: bilancio, lavori pubblici, viabilità, trasporti e mobilità sostenibile, tributi, personale, patrimonio e demanio, e-governement e servizi informativi, pari opportunità

Milena Barzaglia, 45 anni, diplomata in ragioneria, da oltre vent’anni si occupa di piccola e media impresa nel territorio Faentino. Attualmente riveste il ruolo di responsabile Cna della Sede di Faenza e responsabile organizzativa per tutta l’area della Romagna faentina, coadiuvando il lavoro di tutte le sedi del territorio. L’esperienza amministrativa inizia nel 2004, è stata prima consigliere comunale e poi assessore con delega al Bilancio, servizi sociali e scuola del Comune di Casola Valsenio, sua cittadina d’origine. Da anni coltiva anche la passione politica come impegno attivo all’interno del Partito Democratico, rivestendo vari incarichi, è attualmente componente dell’assemblea nazionale del PD e della segreteria della città di Faenza.

MASSIMO BOSI – Assessore alla Sicurezza, Trasparenza e Spazi verdi

Ambiti di competenza: legalità e sicurezza, Polizia municipale, Protezione civile, trasparenza, parchi e spazi verdi, diritti degli animali

Massimo Bosi, 50 anni, terminato l’obbligo scolastico è entrato subito nel mondo del lavoro come dipendente e in seguito come titolare di un negozio di alimentari in pieno centro storico a Faenza, portato avanti per oltre vent’anni prima di dedicarsi interamente alla famiglia. Da sempre interessato alla politica, ha però iniziato a seguirla in maniera concreta e assidua proprio nell’anno della chiusura della sua attività, avvicinandosi al gruppo faentino del Movimento 5 Stelle per il quale, nel 2015, è stato candidato alla carica di sindaco. Nella scorsa legislatura ha rivestito il ruolo di capogruppo ed ha fatto parte delle Commissioni permanenti IV e V, occupandosi di cultura, istruzione, sport, servizi sociali e sanità.

ROSSELLA FABBRI – Assessora al Turismo

Ambiti di competenza: turismo e marketing territoriale

Rossella Fabbri, 47 anni, è laureata in Economia e Commercio indirizzo Aziendale, con master su ‘Europrogettazione’ e ‘Commercio Estero’. Già consulente per l’Università di Bologna in ambito Information Communication Technology (ICT), per circa dieci anni si è occupata di consulenza e formazione alle imprese in ambito finanziamenti europei, project management e ottimizzazione nella gestione dei processi d’impresa per il settore turistico-ricettivo e in ambito artigianato e piccole medie imprese. È socia di un’azienda che produce dispositivi per la domotica degli edifici, occupandosi di general management, politiche finanziarie, marketing, politiche promozionali e commerciali. Già assessora al Comune di Cervia fino al 2018 con deleghe allo sviluppo economico, bilancio e valorizzazione turistica, ha aderito fin dalla nascita al progetto politico di Italia Viva.

MARTINA LAGHI – Assessora alla Scuola, Formazione e Sport

Ambiti di competenza: servizi educativi, istruzione-formazione-università, sport, impiantistica sportiva

Martina Laghi, 43 anni, diploma di liceo scientifico, è laureata in Servizio Sociale presso l’Università di Bologna e iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della regione Emilia-Romagna. Ha lavorato come dipendente per il consorzio dei Servizi Sociali del Comune di Imola. Attualmente è Assistente sociale dell’area ‘Minori e Famiglie’ dei Servizi Sociali dell’Unione della Romagna Faentina. E’ cresciuta nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato e ha praticato la disciplina sportiva della pallavolo a livello agonistico.

LUCA ORTOLANI – Assessore all’Urbanistica e Ambiente

Ambiti di competenza: urbanistica, edilizia pubblica-privata, ambiente, rigenerazione urbana, politiche energetiche

Luca Ortolani, 41 anni, è laureato in Fisica con dottorato di ricerca. Dal 2011 lavora presso il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna in qualità di Ricercatore presso l’Istituto per la ‘Microelettronica e i microsistemi’ dove si occupa di nuovi materiali e nanotecnologie per sviluppare dispositivi elettronici innovativi e avanzate tecnologie nel campo del fotovoltaico. Durante la passata legislatura è stato Consigliere comunale a Faenza, aderendo, fin dalla sua nascita, al gruppo di Articolo Uno, per il quale, dal 2018, ha assunto l’incarico di Coordinatore provinciale. Alle scorse elezioni regionali è stato candidato per l’Assemblea regionale nella lista di Emilia-Romagna Coraggiosa per la Provincia di Ravenna.