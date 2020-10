Negli ultimi giorni, a seguito dell’attività dell’Igiene pubblica di Ravenna, sono emerse positività a covid 19 tra gli allievi di alcune scuole del territorio provinciale di Ravenna.

Si tratta di due scuole elementari, una scuola media ed un istituto di scuola media superiore. In tutti gli istituti, a seguito di sopralluogo, l’Igiene pubblica ha riscontrato il rispetto dei protocolli finalizzati a limitare il rischio di contagio, tanto da non prefigurarsi contatti stretti tra gli allievi e tra questi ed il personale scolastico.

Conseguentemente non si rendono necessari provvedimenti di isolamento domiciliare se non per una insegnante che aveva avuto contatti con un positivo, mentre a scopo prevalentemente conoscitivo è stato offerto il tampone agli allievi e al personale scolastico delle classi in cui si sono verificate le positività.