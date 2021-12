Quattro giorni di scherma a Ravenna: primo importante Trofeo Nazionale per Under 14 | VIDEO

1000 giovani atleti under 14 a Ravenna per il primo importante torneo della stagione. Torna il Trofeo Nazionale Kinder Joy of Moving di Spada. Da venerdì 17 a lunedì 20 bambini e ragazzi si alterneranno per quattro giorni al Pala De André grazie all’organizzazione del Circolo Ravennate della Spada, supportato dalla Federazione Italiana Scherma. Molti gli sponsor locali che hanno aderito al torneo, sostenuto anche dal Comune di Ravenna. I nuovi protocolli covid, infatti, hanno reso ancor più difficile l’organizzazione delle manifestazioni sportive e contemporaneamente hanno fatto aumentare i giorni di gare, raddoppiandoli, ma facendo anche aumentare i costi.