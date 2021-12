Domani sera alle 20 nella Sala Polivalente del Complesso Cicognani di Brisighella (viale Pascoli, 1) si terrà l’evento pubblico dedicato alle cooperative di comunità dal titolo «I cittadini protagonisti». L’evento, promosso da Confcooperative Romagna con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, si propone di promuovere il tema della cooperazione di comunità come soluzione per mantenere i servizi in territori decentrati e a rischio spopolamento situati sulle colline e nella bassa pianura della provincia di Ravenna.

All’incontro sarà analizzato anche il caso-scuola della comunità di San Cassiano di Brisighella, già da alcuni mesi al lavoro per trovare soluzioni per mantenere i servizi essenziali in un’area a forte rischio di abbandono. Per fare in modo che le persone non più giovani possano continuare a vivere in territori lontani dai grandi centri urbani, ma anche per stare vicini a quei giovani che vogliono rimanere nei luoghi dove sono nati e cresciuti, è infatti fondamentale mantenere o ricreare i servizi essenziali e sostenere l’occupazione.

Il percorso suggerito da Confcooperative Romagna e che ha raccolto il sostegno della CCIAA di Ravenna è appunto quello delle cooperative di comunità, uno strumento già sperimentato in altri territori e che prevede il coinvolgimento dei cittadini nella gestione di un’impresa a forte carattere partecipativo e democratico.

Nel dettaglio, durante l’incontro di domani sera i funzionari di Confcooperative Romagna spiegheranno ai partecipanti il funzionamento della cooperativa mentre i cittadini saranno invitati a far emergere i loro bisogni e le loro aspettative. Tra gli interventi è previsto anche quello di Franco Zaccherini, presidente della cooperativa Camino Verde di San Cassiano, che è tra i promotori insieme a Confcooperative, del nuovo progetto.

La serata è patrocinata dal Comune di Brisighella.