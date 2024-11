Domani pomeriggio, sabato 16 novembre, con partenza e arrivo presso la Sede provinciale Confartigianato in Viale Berlinguer 8 a Ravenna, è in calendario la settima edizione della Camminata dell’Artigianato – 7° Memorial Dante Servadei.

Si tratta di una ‘camminata ludico motoria’ di 8,5 o di 2,5 chilometri, organizzata da Ancos Aps Ravenna e G.S. Locomotiva in collaborazione con Confartigianato della provincia di Ravenna.

La partecipazione è aperta a tutti.

Ritrovo e iscrizioni sono previsti a partire dalle ore 13.30 presso la Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna. La partenza sarà data alle 15.15.

Il contributo organizzativo previsto è di 3 Euro per ogni partecipante, che riceverà come premio di partecipazione un panettone o un pandoro. È inoltre prevista la premiazione di tutte le Società partecipanti con un minimo di 8 iscritti, mentre alle prime tre Società classificate andrà un premio in salumi ed una ceramica offerta dalla Bottega “Ceramica Gatti 1928 Faenza”.

Tutti gli ulteriori dettagli su modalità di iscrizione, orari, assistenza sanitaria, premi e ristori, sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione: www.confartigianato.ra.it

L’iniziativa è come sempre dedicata alla memoria di Dante Servadei. Nipote e allievo del pittore e scultore ceramista Riccardo Gatti, fondatore nel 1928 dell’omonima bottega d’arte ceramica, Dante Servadei raccolse l’eredità della Bottega nel 1972, anno della scomparsa di Gatti, proseguendone il lavoro e svolgendo un ruolo fondamentale nel rinnovamento dello stile della ceramica moderna. Famosa, in particolare, l’invenzione della tecnica dei decori a riflessi metallici che ha ottenuto numerosi riconoscimenti e le cui formule costituiscono ancora un segreto gelosamente custodito.

Presidente provinciale di Confartigianato dal 1983 al 1995, nello stesso periodo ha fatto parte della giunta nazionale confederale, reggendo fino al 2000 la presidenza nazionale della categoria della ceramica artistica. Servadei, scomparso nel settembre 2015, ha ricoperto anche gli incarichi di presidente del Consorzio ceramisti faentini e di coordinatore del Consiglio nazionale ceramico.