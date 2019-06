La Polizia di Stato ha denunciato A.A.M., 28enne cittadina romena, perché contravventrice al divieto di ritorno nel comune di Ravenna.

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio l’altra sera una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto all’identificazione di A.A.M. 28enne cittadina romena.

Dagli approfondimenti nella banca dati delle Forze di Polizia è emerso che la donna, dallo scorso mese di aprile, era gravata da un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Ravenna per il periodo di anni tre perché più volte identificata mentre esercitava la prostituzione sulla pubblica via, in attesa di occasionali clienti.

A.A.M., è stata quindi condotta in questura e denunciata, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna perché contravventrice al divieto di ritorno nel comune di Ravenna.