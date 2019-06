Dopo appena cinque settimane dall’attivazione della seconda linea, gratuita, del Green-Go Bus, i numeri ne confermano il successo. La nuova navetta, attiva ed operante da via della Costituzione a via XX settembre, figlia di un accordo tra il Comune di Faenza e Viaggi Erbacci, ha quasi raggiunto le 1.600 persone trasportate. La fascia di orario più utilizzata è quella serale (17-19.30) con 640 persone seguita da quella pomeridiana (12-14) con 503 passeggeri e quella mattutina (7.30-9.30) con 455 persone.

Nell’ultima settimana, che ha visto quasi 430 persone salite, il giorno di maggior utilizzo della linea B è il lunedì (113 unità), seguito dal giovedì (77), martedì (76), mercoledì (66), venerdì (62) e sabato (30). La navetta prevede una corsa ogni 15′ circa e permette agli utilizzatori di poter usufruire di sette fermate che, oltre al capolinea di via della Costituzione, includono piazzale Sercognani nelle due direzioni, via Naviglio (zona poste), via XX settembre, corso Garibaldi e via San Silvestro.

«Da maggio abbiamo avviato, in collaborazione con il Comune di Faenza, una seconda linea di trasporto pubblico targata Green Go Bus. Un nuovo servizio che si aggiunge a quello che da cinque anni abbiamo introdotto da piazzale Pancrazi a via Pistocchi, che ha permesso a circa 710 mila utenti di muoversi gratuitamente da e per il centro cittadino. Questa nuova linea – commenta il Presidente dell’omonimo Gruppo, Giorgio Erbacci – si è dimostrato fin dal suo nascere atteso e positivamente commentato dagli utilizzatori. Un esempio virtuoso tra pubblico e privato che proietta Faenza nel futuro della sostenibilità dei trasporti urbani e della green economy. Siamo molto soddisfatti di questi primi feedback dei faentini soprattutto perché rappresenta non solo un utile servizio alla città ma anche un veicolo di promozione del rispetto dell’ambiente».