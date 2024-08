Prenderanno il via il 30 agosto gli incontri di Promozione della Salute dedicati alla cittadinanza, promossi dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna e organizzati presso la Casa della Comunità di San Pietro in Vincoli (ex Casa della Salute) – via Pistocchi, 41. Un percorso di tre appuntamenti dove, insieme ai professionisti, si parlerà di alimentazione, si imparerà a fare la spesa attraverso scelte salutari e si scopriranno insieme le emozioni correlate al cibo.

I tre eventi in programma:

IL CARRELLO DELLA SALUTE

Un incontro per imparare a fare la spesa insieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare, insieme a una dietista e un’assistente sanitaria. Appuntamento venerdì 30 agosto 2024, dalle 14:00 alle 16:00

SPESA CONSAPEVOLE

Un incontro per imparare a fare la spesa facendo scelte salutari. L’evento sarà condotto da una dietista e un’assistente sanitaria. Appuntamento venerdì 6 settembre 2024 dalle 14:00 alle 16:00

CIBO ED EMOZIONI

Che legame c’è tra le emozioni che viviamo e il nostro stile alimentare? Un incontro condotto da una psicologa e un’assistente sanitaria aiuterà a scoprirlo. Appuntamento venerdì 4ottobre 2024 dalle 14:00 alle 16:00