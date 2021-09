Importante donazione alla Pediatria di Ravenna in memoria di Tommaso Sintini

Importante donazione all’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale di Ravenna. L’associazione Giacomo Sintini, in memoria di Tommaso Sintini, scomparso lo scorso 17 novembre, ha infatti acquistato per la Terapia Intensiva Neonatale una lampada per fototerapia e riscaldamento e uno spirometro modulare. Una donazione resa possibile grazie alle tante persone che hanno partecipato alla raccolta fondi: amici e parenti di Tommaso e Giacomo Sintini, pallavolisti, veterinari e clienti della clinica veterinaria San Gaetanino della quale Tommaso Sintini era socio.