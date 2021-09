“Il programma del Partito Comunista (PC) è assai chiaro, una cornice di lavoro ben definita. Per modellare una Ravenna solidale, equa e giusta servono fondi da destinare al potenzialmente del pubblico ed evitare che tutto venga esternalizzato o privatizzato. Creare dei servizi pubblici complessi ma efficienti e di grande qualità non può prescindere dalla necessità di investire meglio ed in modo diverso le finanze comunali.

La nostra prima proposta è quella di creare una commissione che possa fotografare la situazione finanziaria del Comune e suggerire le scelte più idonee per poter non rispettare quel Patto di Stabilità voluto dai banchieri delle UE e votato da tutti i governi che fino ad oggi si sono inginocchiati senza vergogna di fronte ai poteri della finanza e delle multinazionali. Questa sottomissione accettata e voluta fortemente dal Partito Democratico, impedisce ai comuni di utilizzare eventuali avanzi positivi del bilancio. L’obiettivo è molto chiaro, privatizzare ed esternalizzare i servizi, la scuola, la sanità, i trasporti, verde pubblico, cultura, oggi in mano a cooperative o società private. Tutto questo è cosa buona e giusta per la destra liberale e neoliberista alla quale appartiene anche il PD. Noi vogliamo, invece, utilizzare tutti i fondi comunali possibili per riportare ogni servizio pubblico a capo di un’amministrazione efficiente e vicina al cittadino.

Altro caposaldo del nostro programma è la rimodulazione delle aliquote IRPEF comunali. Il partito di De Pascale, il Superciuk del fumetto di Alan Ford che toglie ai poveri per dare ai ricchi, manifesta di voler imitare e superare le gesta dell’eroe del famoso fumetto. Attualmente la differenza fra chi ha e chi ha poco oppure non ha per nulla è assai minima. Si tenga presente che il reddito medio ravennate del 2019 è di 21.369 euro in chiara decrescita. Attualmente le tasse comunali prevedono le seguenti aliquote: