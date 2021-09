Ancisi e Popolo della Famiglia in piazza: “Gli assessori vanno scelti per competenza”

Alvaro Ancisi in piazza XX Settembre insieme al Popolo della Famiglia e a Mario Adinolfi. Fatta eccezione per i confronti con gli altri aspiranti sindaci, primo importante evento pubblico per il candidato sindaco del polo formatosi attorno a Lista per Ravenna. A sostenere la candidatura a primo cittadino di Ravenna di Ancisi, oltre alla storica lista dallo stemma giallorosso, ci sono Risorgimento per Ravenna, Ravenna per i pensionati, Amici Animali e ovviamente Il Popolo della Famiglia. E nella prima importante uscita pubblica non sono mancate le pesanti critiche agli avversari.